Nonostante la stagione 2022/2023 di Uomini e Donne sia terminata ormai da oltre un mese e mezzo, i suoi protagonisti non smettono di far parlare di loro.

E’ il caso di Riccardo Guarnieri, storico cavaliere del Trono Over, nonché ex di Ida Platano. Quest’ultima ha lasciato il dating show di Maria De Filippi con Alessandro Vicinanza, circostanza che non è mai stata accettata fino in fondo dal cavaliere tarantino, che in questi mesi ha lanciato più di qualche frecciatina alla coppia.

Intanto, nelle ultime ore sono emersi alcuni retroscena circa la vita sentimentale di Guarnieri. A svelarli è stata Deianira Marzano, che ha pubblicato alcuni scatti “rubati”. Attraverso due stories su Instagram, l’esperta di gossip ha condivo dapprima una foto in cui Riccardo era a cena in compagnia di una donna, e in seguito, la stessa Marzano, ha reso noti due messaggi che le sono pervenuti. La mittente sarebbe proprio un’amica della donna paparazzata insieme al cavaliere, che ne ha rivelato il nome: “Ma è la mia amica Gabriella. Erano anche in una panetteria della mia città (Martina Franca) qualche settimana fa. Non credevo fosse uno scoop”.

Successivamente, Deianira ha pubblicato un’altra foto in cui i due appaiono mano nella mano: “Ieri erano invitati ad un matrimonio, erano in atteggiamenti intimi, si baciavano e si chiamavano amore”. Il matrimonio si è celebrato il 30 giugno a Masseria Luco.