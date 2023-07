TvBlog ha svelato un retroscena che se dovesse essere confermato avrebbe del clamoroso. Secondo il portale, Ilary Blasi potrebbe restare a bocca asciutta nella prossima stagione televisiva. Infatti, a quanto pare, la conduttrice non rientrerebbe più nei piani di Mediaset.

A Cologno Monzese avrebbero deciso di non affidarle più la conduzione de L’Isola dei Famosi, che si dovrebbe fare, ma senza l’ex moglie di Francesco Totti. Il tutto rientrerebbe in un piano fortemente voluto da Pier Silvio Berlusconi in vista di un rinnovamento totale di palinsesti, programmi e conduttori.

Se così fosse, si tratterebbe di una vera e propria doccia gelata per Ilary Blasi, che rischia seriamente di restare senza programmi. Dopo l’esclusione di Barbara D’Urso da Pomeriggio 5 (il cui posto verrà preso, molto probabilmente, da Myrta Merlino), la Blasi potrebbe essere la seconda vittima illustre della rivoluzione partita in casa Mediaset.