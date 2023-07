Helena Prestes è tornata a parlare della sua avventura a L’Isola dei Famosi ai microfoni di Giada Di Miceli nel corso del programma radiofonico Non succederà più, in onda sulle frequenze di Radio Radio.

Helena Prestes spara a zero su Cristina Scuccia

L’ex naufraga ha detto nuovamente la sua su Cristina Scuccia: “Ci siamo avvicinate veramente, però piano piano lei vede chi è importante e chi no. Si è avvicinata agli altri, mi ha mollato completamente. Cristina è una persona con un carattere poco forte, che si nasconde dietro al fatto che era una suora. Quando ci sono le discussioni o i chiarimenti lei vuole sempre la pace. Si è allontanata da me perché pensava che mi avessero preso per fare litigi e dinamiche. Mi ha dato della istigatrice, della stratega…ha usato parole che non mi sembrano quelle di una suora. Mi ha deluso, non mi ci sento più, non mi interessa”.

Alcune settimane fa, rispondendo alle curiosità dei follower, Helena si era detta convinta che l’amore misterioso della Scuccia fosse una donna, e lo ha ribadito anche a Radio Radio: “Quando parlavamo era una persona normale, poi arrivava la telecamera e lei diceva ‘non posso parlare più’. E questo mi dava un enorme fastidio, è una grande ipocrisia televisiva. Se tu sei lì non devi avere paura, mi faceva arrabbiare da morire. Una volta parlavamo e le telecamere sono venute da dietro mentre lei diceva di essere innamorata di una persona. E’ una donna, io sono intuitiva e guardandola per come si muove secondo me è una donna, anche se lei non mi ha mai detto niente. Spero che lei sia sé stessa il prima possibile perché la vita è adesso”.

Sul trionfo di Marco Mazzoli, la modella brasiliana ha detto: “Mazzoli ha meritato, ha fatto una strategia senza volere. Per lui è stato facile perché tutti facevano quello che diceva lui. Però lo adoro, è il numero uno, anche io volevo che vincesse. Loro pensavano che io fossi raccomandata perché avevo le sorprese”.

La morte di Silvio Berlusconi

Infine, la Prestes ha svelato qual è stata la sua reazione alla notizia della morte di Silvio Berlusconi: “Quando lui è morto è stato uno shock. Non lo conoscevo, è stato triste anche perché c’era la puntata quel giorno. Non ho pianto solo per quello, ero sconvolta per tante cose. Avrei voluto conoscerlo. Prima di partire Carlo mi ha fatto vedere un documentario su di lui ed era una persona straordinaria. Io sono una persona che sogna alto, voglio conoscere tutte le persone importanti. Conosco Leonardo DiCaprio, Kanye West…”.