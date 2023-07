E’ improvvisamente esplosa la faida social tra Gabriele Parpiglia, noto giornalista, e Edoardo Donnamaria. La storia d’amore tra lo speaker radiofonico di Radio Zeta e Antonella Fiordelisi, nata tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip, è giunta al capolinea dopo poco più di sette mesi, anche se i fan sperano ancora in un possibile ritorno di fiamma tra i due ex gieffini. A tal riguardo, un gesto dell’ex volto di Forum potrebbe aprire (forse) portare ad una schiarita.

Il gesto di Edoardo Donnamaria

Pare che nelle ultime ore, Parpiglia abbia attaccato l’influencer campana in merito alla sua professione da influencer. Rispondendo ad un’utente, che ha scritto “Allora, caro Gabriele, dovresti attaccare tutti i giovani influencer che fanno questo lavoro”, lui ha risposto “no, gli ignoranti sì”. Donnamaria si è inserito nella querelle e ha preso le difese della sua ex fidanzata: “Ricapitolando: se a 25 anni guadagni molto bene ma sei ignorante, devi andare a lavorare come cameriere come faceva Parpiglia, perché lo faceva Parpiglia. Tre cose su questo post: nessun filo logico; rancore sociale; populismo da quattro soldi; a parte questo ottimo giornalista”.

Le parole di Edoardo sono state apprezzate da Antonella, che ha piazzato il suo personalissimo like. Potrebbe rappresentare questo, un indizio per un possibile ritorno di fiamma tra i due ex vipponi?