La notizia dell’addio di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 ha segnato di fatto la fine di un’era in casa Mediaset. La conduttrice di origini partenopee lascia la conduzione dello storico programma del pomeriggio di Canale 5, e al suo posto, salvo clamorosi colpi di scena, ci sarà Myrta Merlino.

Il comunicato di Mediaset

“Canale 5 e Barbara D’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione televisiva l’artista non condurrà più Pomeriggio 5. Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara D’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”. Questo il comunicato ufficiale, nel quale viene evidenziato che si tratta di un addio concordato tra la D’Urso e i vertici di Cologno Monzese.

Nelle ultime ore, però, una storia su Instagram della sorella di Barbara, Eleonora D’Urso, ha scatenato la polemica: “Solidarietà. Punto. Facciamo rumore, ca**o!”, le sue parole. Secondo l’Investigatore social Alessandro Rosica, la D’Urso “sarebbe stata cacciata, come si diceva da mesi”.