Manila Nazzaro ha ritrovato l’amore dopo la fine della lunga relazione con Lorenzo Amoruso. L’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, dopo i rumor delle ultime settimane, è uscita allo scoperto con Stefano Oradei, con il quale è legata sentimentalmente.

Un’incognita, però, sembra aleggiare sulla nuova relazione dell’ex Miss Italia: quando sarebbe iniziata la storia con l’ex ballerino di Ballando con le Stelle? Il suo ex compagno, Lorenzo Amoruso, durante una diretta Instagram con Biagio D’Anelli, aveva sostenuto che l’ex vippona avesse iniziato a frequentare Oradei ancor prima della fine della loro storia.

I retroscena sull'inizio della relazione tra Manila e Stefano

Ecco cosa ha rivelato il settimanale Di Più: “Dopo aver raccolto alcune confidenze da chi conosce bene Manila, vi spieghiamo cos’è successo esattamente. E’ vero, prima ancora che tra Manila e Lorenzo finisse, Stefano Oradei faceva parte della vita della conduttrice, ma come amico. Lo ha ammesso lei stessa: ‘Con Stefano ci conosciamo da anni, è una persona speciale, un’anima rara per educazione e dolcezza’.

Tanto che Manila, sempre da amica, era stata di conforto a Stefano quando era finita la storia d’amore decennale del ballerino con Veera Kinnunen, anche lei maestra storica di Ballando con le Stelle. A quell’epoca, Manila cerco di spronarlo a reagire. Lei era già legata sentimentalmente con Lorenzo Amoruso, ma questo non le impediva di stare vicino al ballerino”.

Stando a quanto dichiarato da persone vicine all’ex gieffina, sarebbe stata la lontananza di Amoruso in un periodo piuttosto difficile per lei a spingerla a lasciarlo: “Dopo un periodo sereno, Manila ha vissuto momenti delicati per un problema di salute. Periodo che è coinciso con la crisi con Amoruso, anzi forse l’ha acuita. ‘Mentre stava affrontando quel dolore da sola – dicono gli amici -, vicino a lei è apparso il suo amico Stefano’. La vicinanza di Stefano Oradei è coinciso con uno strano allontanamento di Lorenzo Amoruso. E forse è stata proprio questa distanza dell’uomo che doveva starle più vicino che ha convinto Manila che non era più l’uomo adatto a lei e lo ha lasciato. E ha aperto il suo cuore proprio a Stefano”.