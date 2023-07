Ci risiamo! Daniele Dal Moro ha annunciato (di nuovo) la fine della storia d’amore con Oriana Marzoli. Questa mattina, i fan della coppia nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip hanno avuto un risveglio amarissimo: la modella di origini venezuelane e l’imprenditore veneto, infatti, dopo una furiosa litigata avvenuta in Sardegna (di cui non si conoscono ancora i motivi), hanno smesso di seguirsi su Instagram.

In un video, diventato virale, i due ex vipponi discutono animatamente mentre sono a cena, e con loro, palesemente in imbarazzo, ci sono anche Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Queste ultime, insieme a Nicole Murgia, hanno smesso a loro volta di seguire l’ex tronista di Uomini e Donne, e lui ha fatto lo stesso con loro.

Daniele Dal Moro annuncia la rottura con Oriana Marzoli

Pochi minuti fa, su Twitter, Daniele ha di fatto annunciato la nuova rottura con Oriana, e questa volta la decisione sembra essere definitiva: “Visto che domani è il mio compleanno, vi chiedo la cortesia di non tartassarmi tutto il giorno con messaggi su Oriana, anche perché non riuscirò a partire oggi, ma dovrò farlo domani. Quindi, risparmiatevi messaggi inutili che non servono a nulla, per favore. Unica cosa: io non blocco nessuno (anche per non far sapere i ca**i miei! Alla fine anche se dite di conoscermi non avete capito molto di me. Tra me e Oriana è finita senza margine di ritorno!”.