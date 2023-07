Tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, dopo la burrascosa rottura dello scorso maggio, sembra essere tornato il sereno. La momentanea fine della storia d’amore tra la modella di origini venezuelane e l’ex tronista di Uomini e Donne ha tenuto banco sui social per diverse settimane, con i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip che si accusavano a vicenda a colpi di post, stories e interventi in room su Twitter.

La rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

“Amori miei, non sono stata io a finire questa storia, quindi non continuate a scrivermi che devo seguire il mio cuore e bla, bla, bla…E ripeto, non voglio essere più taggata in queste cose su Instagram. Un po’ di rispetto. E credetemi, ho voluto con tutto il mio cuore questa persona. E’ una persona che adesso sparla solo di me. Ma io sono diversa e vi prego, non voglio essere più taggata. Non voglio continuare con questo. Grazie”, erano state le parole di Oriana, alle quali, Daniele, aveva prontamente replicato: “Vai a prendere per il c*lo qualcun altro. Sono una persona, non uno schiavo. Magari con il prossimo andrà meglio. Certo, tu sei diversa, come i like che metti su commenti raccapriccianti sulla mia persona su Twitter. Aspetta dimenticavo, quella non sei tu, è tua mamma. Sai qual è la verità? Che bastava non mi avessi bloccato ovunque, cancellato ogni cosa e parlato male di me con ogni tuo amico. Si poteva parlare al di là del risultato, come persone adulte. Ma no, era più comodo entrare in una room a far sentire tutto il tuo dolore e sparire per sempre. E sai perché? Perché ti sta bene così! Ho tanti difetti, ma non sono stupido. E tu non sei la più furba del villaggio! Mi hai già fregato una volta, non mi freghi di nuovo”.

Poi la pace: lei che al ritorno da Madrid va direttamente a Verona a casa di lui, si chiariscono e ricompongono una frattura che pareva insanabile. Ma, a quanto pare, si sta aprendo un nuovo capitolo, e le notizie non sono di certo delle migliori per i fan della coppia.

"Nuova lite tra Oriana e Daniele"

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si trovano in Sardegna (con loro anche Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Nicole Murgia) per un tour organizzato per promuovere la nuova linea di costumi realizzata dalla “reina” in collaborazione con il brando di Oscar Branzani, ex tronista di Uomini e Donne. Dalle foto sui social sembrava che tutto procedesse per il verso giusto e che nulla lasciasse presagire l’arrivo di una nuova tempesta. Ma, stando a quanto rivelato dall’Investigatore social Alessandro Rosica, tra i due ex vipponi è scoppiata una nuova lite: “Ennesima lite. Questa volta molto forte. Oriana e Dnauele si sono addirittura bloccati. Daniele ha bloccato anche Micol. Non cambieranno mai, lo show sta per ricominciare”. Inoltre, la Marzoli e Dal Moto hanno nuovamente smesso di seguirsi su Instagram.