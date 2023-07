Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno litigato di nuovo. No, non siamo su Scherzi a parte, è tutto vero! Lo scorso maggio, i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip sono stati protagonisti di una burrascosa rottura: post, stories e interventi in room su Twitter hanno scandito il ritmo della furibonda litigata tra la modella di origini venezuelane e l’imprenditore veneto che, però, dopo tanto penare, sono tornati ad essere una coppia.

Ebbene, a quanto pare, la telenovela si arricchisce di un nuovo colpo di scena. I fan della coppia hanno avuto un risveglio amaro. Il motivo? Oriana e Daniele hanno smesso (di nuovo) di seguirsi su Instagram, ma non solo. L’ex tronista ha tolto “il segui” anche a Micol Incorvaia e Nicole Murgia che, insieme a Giaele De Donà, si trovano in Sardegna proprio insieme agli Oriele.

Non si conoscono ancora i motivi che hanno scatenato la lite. Sui social, c’è chi ipotizza che la Marzoli avrebbe anteposto le sue amicizie a Dal Moro, per giunta il giorno prima del suo compleanno (il veneto è nato il 4 luglio). Ma ripetiamo, si tratta solo di un’ipotesi.

A confermare la nuova lite tra i due ex vipponi è stato l’Investigatore social Alessandro Rosica attraverso le sue Instagram stories: “Ennesima lite. Questa volta molto forte. Oriana e Daniele si sono addirittura bloccati. Daniele ha bloccato anche Micol. Non cambieranno mai, lo show sta per ricominciare”.

Intanto, un breve video di una parte della litigata tra gli Oriele (che potete vedere in basso), avvenuta mentre erano a cena, è diventato virale sui social. Con Oriana e Daniele, sedute al tavolo, si vedono anche Micol e Giaele, palesemente a disagio.