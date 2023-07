Il Grande Fratello Vip tornerà in tv a partire dal prossimo 18 settembre, e dovrebbe concludersi entro la fine di gennaio 2024. L’edizione di quest’anno sarà di fatto un ibrido: ci saranno dodici vip e otto sconosciuti e, la scorsa settimana, Alfonso Signorini ha svelato alcune anticipazioni: “Cominciamo a metà settembre e non sarà più un’edizione lunghissima come quella dell’anno scorso che è durata sette mesi. Questa sarà più breve. E questo lo dico con una tale gioia così potrò avere dei ritmi umani.

Avremo un’edizione mix, tra vip e nip. Ma i vip saranno famosi, facce note, la gente non dovrà chiedersi ‘ma questo qui chi è?’. I nip saranno veri nip, gente comune della strada, i vicini di casa. Non vogliamo star del web e dei social. Ho fatto il provino a un nip, era un ciabattino di Arezzo, bello in una maniera spaziale. E gli ho detto ‘ma sei social?’. E lui ‘eh purtroppo sì ho 1200 follower’. Io gli ho subito risposto ‘Ma allora va benissimo allora rientri nei nip alla perfezione’. Quindi vedrete gente comune con vip reali”.

Nel frattempo, dopo gli addii di Sonia Bruganelli e Orietta Berti, i fari sono puntati sui sostituti delle due opinionisti uscenti. Nelle ultime ore, Alberto Dandolo e Giuseppe Candela hanno fatto i nomi di Paola Barale e Katia Ricciarelli, quest’ultima discussissima ex vippona durante la sesta edizione del Gf Vip. Ma, un post piuttosto eloquente pubblicato da Signorini su Instagram, sembra sbugiardare i due giornalisti: “Bla, bla, bla… Quante se ne leggono”.

Quello del conduttore è un depistaggio, oppure la showgirl e la cantante non sono assolutamente in lizza per sedere sulle poltrone di opinioniste?