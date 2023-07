Sarebbe stata Micol Incorvaia ad innescare la miccia della lite tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. O almeno, è ciò che ha rivelato l’esperto di gossip Amedeo Venza: “Comunque tutto è partito da Micol che avrebbe aizzato Oriana dicendole che Daniele stava parlando con Soleil Sorge e una sua amica! Tant’è che Daniele e Micol hanno litigato e si sono tolti il segui”.

Con il passare delle ore emergono nuovi retroscena sulla lite avvenuta tra la modella di origini venezuelane e l’imprenditore veneto in un noto locale in Sardegna. Lite che poi sarebbe sfociata nella fine della storia d’amore tra due dei protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip.

La segnalazione giunta a Deianira Marzano

Anche Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione da una “vip che ha preferito restare anonima”, presente anch’essa, insieme a Soleil Sorge e ad altre amiche, al Ritual, esclusivo club della Costa Smeralda dove si sarebbe consumata una presunta rissa. “E’ iniziato tutto perché Oriana, Micol e Giaele sono arrivate dove eravamo noi, e Oriana dal nulla ha iniziato a insultare Chadia Rodriguez, che ovviamente ha risposto e i toni si sono alzati, volavano cocktail, ecc. Al che Soleil è andata via per evitare robe imbarazzanti (dovevi vedere Micol che faceva la spavalda tutto d’un tratto, sembrava posseduta). Poco dopo, vedo Daniele che arriva al tavolo e gli chiedo come stesse, e che forse era il caso che andassero prima di creare problemi a tutti. Neanche il tempo di dirlo che è arrivata Oriana facendo un casino al tavolo, poi è andata dritta da Daniele picchiandolo e urlando cose random. Io mi sono allontanata subito senza avere nulla a che fare, ma loro si sono azzuffate e poi le hanno ‘invitate’ fuori dal locale”. Questa la testimonianza riportata dall’esperta di gossip.

Inoltre, stando sempre a quanto rivelato da Amedeo Venza, Oriana Marzoli avrebbe alzato le mani su Chadia Rodriguez all’esterno del locale. Ma non è tutto. Sempre l’esperto di gossip ha svelato un altro retroscena: “Una volta tornati nella villa che li ospitava, Daniele voleva i suoi vestiti e Oriana si è chiusa in stanza con Micol e non gli apriva. Così gli ha buttato tutto dalla finestra”. E' bene specificare che, al momento, si tratta solo di rumor, e non esistono prove concrete che quanto raccontato da Venza e la Marzano sia realmente accaduto.