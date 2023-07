La nuova, e forse definitiva, rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, ha fatto finire nel calderone dei social anche Micol Incorvaia e Nicole Murgia. Le due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip, infatti, sono finite nel mirino di alcuni utenti, secondo i quali avrebbero causato la fine della relazione tra la modella venezuelana e l’imprenditore veneto. Ma l’influencer siciliana e l’attrice romana hanno deciso di replicare.

Gli attacchi a Micol e alla Murgia

Sotto gli ultimi scatti di Micol e Nicole, realizzati in Sardegna e pubblicati sui rispettivi profili Instagram, sono comparsi diversi commenti da parte degli haters. Questi ultimi, in primis hanno attaccato la fidanzata di Edoardo Tavassi in merito al suo aspetto fisico: “Meno filtri più realtà. Ti conosciamo bene, sei stata quattro mesi nella Casa e non ti sei fatta neanche una doccia per non farti vedere in costume”. Quanto alla Murgia, le critiche si sono spostate dall’aspetto fisico all’accusa di aver provocato la rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro.

La replica delle due ex vippone

Sia Micol che Nicole hanno voluto replicare agli attacchi degli utenti. “Ma voi avete bisogno di aiuto serissimo per inventarvi follie di questo genere”, ha scritto la prima. La seconda, invece, ha risposto con maniera ironica a chi le accusava di aver causato la rottura tra i loro due ex coinquilini: “Sì certo, anche lo scioglimento dei ghiacciai è colpa nostra e non dimentichiamoci il surriscaldamento globale colpa mia e di Micol”.