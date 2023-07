La storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembra essere giunta (di nuovo) al capolinea. O almeno, è ciò che emerge dalle parole dell’imprenditore veneto: “Visto che domani è il mio compleanno, vi chiedo la cortesia di non tartassarmi tutto il giorno con messaggi su Oriana, anche perché non riuscirò a partire oggi, ma dovrò farlo domani. Quindi, risparmiatevi messaggi inutili che non servono a nulla, per favore. Unica cosa: io non blocco nessuno (anche per non far sapere i ca**i miei! Alla fine anche se dite di conoscermi non avete capito molto di me. Tra me e Oriana è finita senza margine di ritorno!”. Insomma, si tratterebbe di una chiusura totale, scaturita dall’ennesimo litigio tra i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip, i cui motivi restano ancora ignoti.

Al momento, la modella di origini venezuelane ha preferito trincerarsi nel silenzio. Con ogni probabilità, a mente fredda, fornirà a tempo debito la sua versione dei fatti. Ma non è stata solo la relazione con la “reina” a giungere ai titoli di coda. Infatti, Dal Moro ha smesso di seguire su Instagram Micol Incorvaia e Nicole Murgia (lo stesso hanno fatto anche loro con l’ex tronista) che, a quanto pare, hanno preso le parti dell’amica.

Daniele avvistato in aeroporto

Nel frattempo, pochi minuti fa, Daniele è stato avvistato da una follower di Deianira Marzano all’aeroporto di Olbia, intento ad imbarcarsi su un volo che lo riporterà a Verona. “Ho visto Daniele Dal Moro da solo all’aeroporto di Olbia. Molto agitato”, ha scritto. Insomma, il soggiorno in Sardegna degli Oriele, iniziato tra baci, abbracci e paroline d’amore, ha avuto un epilogo disastroso.