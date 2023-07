Stanno facendo scalpore le ultime rivelazioni in merito a ciò che sarebbe accaduto domenica sera in un noto locale in Sardegna. Protagonisti della vicenda, che con il passare delle ore sta assumendo sempre di più le connotazioni di un “drama”, Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Nicole Murgia. Ma riavvolgiamo il nastro e proviamo a fare chiarezza.

Ieri mattina, è diventato virale sui social un video che mostra Daniele discutere animatamente con Oriana mentre erano a cena in un locale in Sardegna. Con loro, anche tre ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip, Micol, Giaele e Nicole. Le quattro “ragazze del van”, infatti, si trovavano sull’Isola in occasione di un evento organizzato per promuovere la nuova linea di costumi realizzata dalla modella di origini venezuelane.

Poche ore dopo la diffusione del video in questione, i fan hanno notato che Dal Moro e la Marzoli hanno smesso di seguirsi su Instagram. Ma non solo. L’ex tronista ha unfollowato anche la Incorvaia e la Murgia, e lo stesso hanno fatto le due ex vippone. In seguito, Daniele ha annunciato Twitter la rottura con Oriana: “Tra me e lei è finita senza margini di ritorno”.

La testimonianza di una "vip presente"

E adesso veniamo alla stretta attualità. Alcune ore fa, Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione secondo la quale le quattro ex gieffine sarebbero state “accompagnate all’uscita del locale” perché, in seguito allo scoppio di una lite, stavano disturbando le persone presenti al ristorante. Sempre l’esperta di gossip ha ricevuto una nuova testimonianza da parte di una vip presente (con lei anche Soleil Sorge) che però ha preferito restare anonima: “E’ iniziato tutto perché Oriana, Micol e Giaele sono arrivate dove eravamo noi, e Oriana dal nulla ha iniziato a insultare Chadia, che ovviamente ha risposto e i toni si sono alzati, volavano cocktail, ecc. Al che Soleil è andata via per evitare robe imbarazzanti (dovevi vedere Micol che faceva la spavalda tutto d’un tratto, sembrava posseduta). Poco dopo, vedo Daniele che arriva al tavolo e gli chiedo come stesse, e che forse era il caso che andassero prima di creare problemi a tutti. Neanche il tempo di dirlo che è arrivata Oriana facendo un casino al tavolo, poi è andata dritta da Daniele picchiandolo e urlando cose random. Io mi sono allontanata subito senza avere nulla a che fare, ma loro si sono azzuffate e poi le hanno ‘invitate’ fuori dal locale”.