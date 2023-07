Prosegue la faida social tra Antonella Fiordelisi e Andrea Dianetti. Alcuni giorni fa, l’ex allievo di Amici aveva fatto ironia su un’esternazione dell’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip la quale, in una storia su Instagram, si era rivolta si suoi fan affermando di voler iniziare a cantare in quanto hanno apprezzato le sue doti “canoniche”.

Dianetti aveva condiviso la storia con la gaffe della Fiordelisi, aggiungendo: “Anche un mio amico le aveva. Si è fatto prete”. Da lì è esplosa la faida tra i due: Antonella ha scritto ad Andrea in privato, alludendo all’amicizia dell’attore con il suo ex fidanzato Edoardo Donnamaria: “Capisco che sei amico di certa gente e non vedevi l’ora. Ma le ha continuate a vedere le mie storie dove ero autoironica? Che degrado”. L’ex allievo del talent di Canale 5 ha replicato dicendo di essere fiero delle sue amicizie, e ha condiviso una chat ironizzando sul fatto che l’ex vippona si fosse offesa. In seguito, Dianetti si era sfogato sui social perché era stato insultato dal fandom di Antonella. Nella faida social, non poteva mancare l’intervento di papà Stefano Fioredelisi, che ha immediatamente minacciato azioni legali.

Antonella e Andrea, nuovo botta e risposta sui social

Pensavate fosse finita lì? Beh, a quanto pare no. In una storia su Instagram, l’influencer campana ha punzecchiato nuovamente Dianetti il quale, rispondendo ad una fan dell’ex gieffina, ha scritto: “Facciamo un confronto con i curriculum quando volete”. “Caro Dianetti, devo dire che sei proprio una persona erudita. Vostri curriculum? Si dice curricula, curricula, curricula!”, l’ha provocato Antonella. Non si è fatta attendere la reazione di Andrea, che su Twitter ha condiviso la definizione del termine "curriculum" dell’Accademia della Crusca: “Con affetto, dottoressa”, ha chiosato l'attore.