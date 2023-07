Com’è ben noto agli appassionati dei reality show, la storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è giunta ai titoli di coda. La relazione tra l’influencer campana e lo speaker radiofonico, nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, è finita dopo poco più di sette mesi, e ciò, inevitabilmente, ha provocato enorme dispiacere nei numerosissimi fan dell’ormai ex coppia.

Antonella ha accusato l’ex fidanzato di trattarla di “m*rda” e si sentirsi sfruttata; Edoardo, invece, ha imputato all’ex vippona un utilizzo “tossico” dei social, caratterizzato da “reazioni fuori luogo”. Ad ogni modo, tra i due, almeno per il momento, non sembrano esserci margini per un possibile ritorno di fiamma, anche se quando si tratta dei Donnalisi “mai dire mai”.

Per adesso, ognuno ha preso la propria strada: la Fiordelisi è concentratissima sui suoi progetti lavorativi, in particolare quelli relativi alla promozione della sua linea di gioielli, The Queen Scaccomatto. Donnamaria, invece, oltre al lavoro in radio, ha deciso di intraprendere la carriera musicale. Dopo aver lanciato il singolo Il cielo stanotte, dedicato proprio all’ex fidanzata, il prossimo 21 luglio uscirà il suo secondo brano dal titolo Piccolo sole.

Ma, evidentemente, non è così facile voltare pagina dopo una storia d’amore così intensa come quella vissuta dai Donnalisi. In una recente storia su Instagram, Antonella ha palesato ai suoi fan la sua sofferenza: “Mi sento stanca, forse perché non sto mai ferma? Devo confidarvi che qualche giorno fa ho sofferto molto la solitudine in casa e non sono stata bene. Sapevate che le persone che vivono da sole soffrono molto di più di forme depressive rispetto a coloro che vivono in famiglia? Poi mi sono fermata e mi sono detta: ‘Questa cosa mi fortificherà ancora di più. Focalizzarsi sugli altri obiettivi'”.