Come sta Madonna? E’ questa la domanda che si pongono milioni di fan in tutto il mondo dopo l’annuncio del suo ricovero in un ospedale di New York a causa di un’infezione batterica.

A rispondere, rassicurando tutti, è stata Rosie O’Donnell, attrice e grande amica della popstar che, pensando a Veronica Ciccone, ha condiviso su Instagram uno scatto mentre erano insieme sul set del film Ragazze vincenti. Un post che non è passato inosservato ai follower, che hanno chiesto subito informazioni in merito alle condizioni di salute della cantante. “Si sta riprendendo a casa, è molto forte. Sta bene”, le parole rassicuranti della O’Donnel.

“Il 24 giugno, Madonna ha sviluppato una grave infezione batterica che ha portato ad una permanenza di diversi giorni in terapia intensiva”, aveva scritto su Instagram il suo agente, Guy Oseary, che ha anche rivelato che si prevede “un pieno recupero”. Tuttavia, il tour mondiale Celebration, il cui inizio era stato fissato per il 15 luglio a Vancouover, è stato rimandato.

La star ora sta proseguendo il suo percorso di recupero a casa. Ma i rumor sulle condizioni di salute non smettono di circolare. “La famiglia si stava preparando al peggio”, aveva rivelato una parente al Daily Mail.