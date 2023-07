Dopo gli unfollow “eccellenti” degli ultimi giorni, che hanno visto coinvolti in ordine Sophie Codegoni e Alessandro Basciano (e viceversa), Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro (e viceversa), Micol Incorvaia e Daniele Dal Moro (e viceversa), ne è arrivato un altro tanto inaspettato quanto clamoroso.

Soleil Sorge, infatti, ha smesso di seguire Giulia Salemi su Instagram, e questa volta “non e viceversa”. Infatti, l’influencer italo-statunitense compare anche tra i “seguiti” dell’opinionista social della settima edizione del Grande Fratello Vip. La segnalazione è giunta in direct a Deianira Marzano, che l’ha immediatamente riportata in una storia. Ma cos’è accaduto per indurre l’ex vippona a unfolloware la “bastarda col tablet”?

Al momento non è dato sapere, ma c’è chi ipotizza che il gesto di Soleil sia una conseguenza di quanto avvenuto la scorsa domenica al Ritual Club in Costa Smeralda, quando Oriana Marzoli (amica di Giulia), com’è ormai noto, sia stata protagonista di una catfight con Chadia Rodriguez, che era proprio in compagnia della conduttrice del Gf Vip Party.

E’ chiaro che si tratta esclusivamente di supposizioni, ma ciò che appare certo è che l'unfollow di Soleil Sorge a Giulia Salemi, e le motivazioni che si celano dietro questa scelta, sono destinate a far discutere per molto tempo.