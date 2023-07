La storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sembra essere giunta definitivamente ai titoli di coda. Dopo poco più di sette mesi, i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip hanno preso strade differenti e, al momento, un ritorno di fiamma non appare come un’ipotesi percorribile.

L’influencer campana si è detta delusa dal fatto che lo speaker radiofonico non volesse più comparire con lei sui social, per poi accusarlo di trattarla male e di sfruttarla per meri scopi di visibilità. Edoardo, dal canto suo, ha imputato all’ex fidanzata un utilizzo “tossico” dei social, caratterizzato sistematicamente da “reazioni fuori luogo”.

Antonella Fiordelisi: "Ho sofferto molto..."

Nelle ultime ore, la Fiordelisi ha palesato nuovamente la sua sofferenza per la rottura con Donnamaria, e lo ha fatto affidandosi ad una storia su Instagram: “Devo confidarvi che qualche giorno fa ho sofferto molto la solitudine in casa e non sono stata bene. Sapevate che le persone che vivono da sole soffrono molto di più di forme depressive rispetto a coloro che vivono in famiglia? Poi mi sono fermata e mi sono detta: ‘Questa cosa mi fortificherà ancora di più. Focalizzarsi sugli altri obiettivi'”.

Antonella "spia" Edoardo: cos'è successo

Intanto, pochi minuti fa, un dettaglio è passato tutt’altro che inosservato all’attentissimo occhio dei numerosissimi fan dell’ormai ex coppia. Edoardo, infatti, ha partecipato ad una room su Twitter, durante la quale ha parlato, in particolare, dei suoi progetti musicali, tra cui l’uscita del suo nuovo singolo Piccolo Sole, che sarà disponibile sulle piattaforme streaming a partire dal prossimo 21 luglio. Ebbene, a partecipare alla room c’era anche Antonella (che però non è intervenuta), che evidentemente era curiosa di sapere se l’ex fidanzato parlasse di lei. Ma niente da fare: le moderatrici della room hanno filtrato l’enorme quantità di domande relative proprio alla rottura tra i Donnalisi, lasciando l’ex schermitrice a “bocca asciutta”.