Matteo Diamante ha messo un punto definitivo alla frequentazione con Nikita Pelizon. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi e la vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, si sono ritrovati proprio nella Casa più spiata d’Italia e, una volta terminato il reality, hanno provato a ricostruire la loro relazione. Nonostante i due abbiano ricucito il rapporto, hanno capito di essere diventate persone diversi, e oggi non si riconoscono più.

Le parole di Matteo Diamante sulla storia con Nikita Pelizon

“Come sicuramente avrete notato, io e Nikita non ci vediamo più, forse non ci siamo mai frequentati veramente. Abbiamo provato a passare del tempo insieme ed è stato un sogno, seppur surreale. Siamo connessi? Certo. Ci parliamo con lo sguardo? Sì certo. Ma essere connessi a volte non basta.

Con il tempo ho scoperto lati suoi che non mi piacevano e ho iniziato a svegliarmi da questo sogno e a vederci più chiaro. Pensavo di costruire qualcosa con basi solide, ma non è possibile. Nei momenti in cui passavamo del tempo insieme, il mondo si fermava e sembravamo felici. Ma si cresce, si cambia. Le cose negli ultimi due anni sono cambiate, noi siamo cresciuti, le nostre mentalità di vedere certe cose sono cambiate, e può succedere che due persone vogliono le stesse cose, magari si vogliono anche bene ma nel momento perfettamente sbagliato”.

Nel frattempo, una segnalazione arrivata ad Amedeo Venza ha scatenato il gossip. Matteo Diamante, infatti, era in compagnia di un’ex naufraga de L’Isola dei Famosi: “Mi segnalano Matteo Diamante in compagnia di Beatriz Marino. Ieri sera insieme a Milano”. Si tratta di un’uscita tra amici o sta nascendo un flirt?