Sono ormai diverse settimane che circolano i nomi dei possibili opinionisti della nuova edizione del Grande Fratello Vip dopo gli addii di Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Tra questi, Emanuele Filiberto di Savoia, Paola Barale, Cristiano Malgioglio, Amanda Lear e Katia Ricciarelli.

Proprio del toto-nomi ha parlato Alfonso Signorini sul settimanale Chi: “La gente si fa prendere la mano e non si distingue più la finzione dalla realtà. Si scrive tutto e il contrario di tutto. Perché la fanta-tv esiste, vive e lotta insieme a noi. Emanuele Filiberto e Katia Ricciarelli, loro malgrado, animano pure il telemercato degli opinionisti. C’è anche chi fa sapere che si è tolto dal giro delle poltrone, senza che nessuno gli abbia mai proposto di rimanerci”.

Alfonso Signorini sul "telemercato"

Il conduttore ha poi parlato delle indiscrezioni in merito alle novità della nuova stagione televisiva che riguardano tra le altre Caterina Balivo, Ilary Blasi e, ovviamente, Barbara D’Urso: “Poi ancora, la Balivo, la Blasi, la Annunziata: ogni ora spunta un nome nuovo. Ma ce n’è uno che vale per tutti: Barbara D’Urso. C’è chi si chiede perché non conduca più Pomeriggio 5, c’è chi si chiede perché qualcuno se lo chieda, c’è anche chi sogna di vederla impegnata in caffeuccio e cha cha cha a Ballando con le Stelle. E c’è chi obietta che non ci andrà mai, perché le sale da ballo non hanno i megawatt di Cologno Monzese. Tra qualche giorno tutto si spegnerà e si ritornerà a parlare dei classici argomenti da ombrellone: l’inflazione, l’estate che non è più quella di una volta, il caos negli aeroporti. Sai che noia… Tremo al solo pensiero che il mio cellulare non squillerà più alle undici di sera con la voce del collega in fibrillazione: ‘Sei seduto? Tieniti forte!’. Ah la bellezza del telemercato”.