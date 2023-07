Il matrimonio tra Francesca Cipriani e Alessandro Rossi procede a gonfie vele. L’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip e il marito ora guardano al futuro e sognano di allargare la famiglia.

Intervistata dal settimanale Chi, la coppia ha parlato dei loro progetti familiari e professionali, e in merito alla possibile partecipazione di Alessandro alla nuova edizione “ibrida” del Grande Fratello, la prima a prendere la parola è stata Francesca: “Rispondo subito io dicendo che non accetterebbe. Oggi non riusciamo a stare lontani: tra noi c’è l’amore vero, quello che se sei fortunato ti capita una volta nella vita. Sono felice che sia tornata, da quello che leggo, una versione del reality per i non famosi. Io ho partecipato al Grande Fratello a 21 anni, nel 2006, e non ero pronta. Un consiglio che mi sento di dare si giovani ‘sconosciuti’ è quello di dimenticare i social, il successo e la costruzione del personaggio. Bisogna essere autentici? Infatti, quando sono entrata nella Casa del Gf Vip nel 2021 ero più matura. Ed ero innamorata”.

Parole confermate anche da Rossi, il quale però ha svelato che vorrebbe partecipare a Pechino Express in coppia con la moglie: “Confermo le parole di mia moglie. Non riuscirei a staccarmi da lei. Potremmo quindi partecipare ad un programma in coppia: ci proponiamo per Pechino Express. Saremmo fortissimi. Produzione di pechini, fidatevi di noi, vi faremo ridere”.

La coppia ha poi raccontato come procede il matrimonio: “Siamo felici, e a volte la felicità fa arrabbiare gli altri. Abbiamo perso qualche amico per strada, ma significava che non ne valeva la pena, chi ci vuole bene è rimasto accanto a noi. Le voci che screditavano il nostro rapporto ci hanno fatto male, soprattutto qui a Cesenatico dove viviamo. La gente giudica facilmente le vite degli altri, ma in realtà non ne sa nulla. Com’è la nostra vita di coppia? Siamo innamoratissimi”.