Quest’anno, Sophie Codegoni è stata la Bonas di Avanti un altro. L’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha preso il posto di Sara Croce passata al Maurizio Costanzo Show, superando i provini alla presenza di Sonia Bruganelli, responsabile del casting.

Tuttavia, stando ad un’indiscrezione riportata da Fabrizio Corona sul suo canale Telegram, sembrerebbe che l’ex vippona verrà già sostituita dopo una sola stagione. Il motivo? Avrebbe litigato pesantemente con l’ex moglie di Paolo Bonolis.

Ecco quando racconta l’ex re dei paparazzi: “Le mie fonti arrivano ovunque da 20 anni. Vi svelo in anteprima che la Bonas Sophie Codegoni non sarà più nel cast di Bonolis. Durante una delle ultime puntate della registrazione, Sophie Codegoni, gestita e rappresentata dalla madre, ha litigato con la moglie di Bonolis sui contenuti da girare per la trasmissione. Una persona presente mi ha raccontato che è dovuta intervenire perché stavano arrivando alle mani. Sono seguite, urla, grida e vaff******! Risultato? Dalla prossima stagione non sarà più la Bonas di Avanti un altro. Sophie Codegoni è stata fatta fuori subito. Già aperti ufficialmente i casting”.

Dopo alcune ore dalla bomba sganciata da Fabrizio Corona, il giornalista Gabriele Parpiglia, nel rispondere sui suoi profili social, ma smentito in maniera categorica che Sophie e Sonia siano quasi arrivate alle mani.