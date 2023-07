Ieri mattina sono stati presentati i palinsesti della prossima stagione televisiva di Mediaset. Com’era già ampiamente nell’aria da diverse settimane, è stato di fatto ufficializzato l’addio di Belen Rodriguez.

La showgirl argentina verrà sostituita a Le Iene dalla giornalista di Rete 4 Veronica Gentili, e non la vedremo neanche alla conduzione di Tu Si Que Vales. Ma quali sarebbero le ragioni dell’addio tra la moglie di Stefano De Martino e Il Biscione? E’ stato un “divorzio” concordato, oppure le è stato dato il ben servito come accaduto per Barbara D’Urso?

A rispondere a questa domanda è stata direttamente Belen attraverso il suo profilo Instagram. La showgirl, nel rispondere ai follower, ha spiegato i motivi per i quali non la rivedremo, almeno per il momento, in televisione. Alla domanda “Ma ch**o sta combinando Pier Silvio Berlusconi?”, la Rodriguez ha risposto di essere stata lei ad andarsene. Ad un'altra fan, Belen ha poi rivelato di avere già altre opportunità.