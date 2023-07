La storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è giunta al capolinea dopo poco più di sette mesi. Una volta terminata la settima edizione del Grande Fratello Vip, l’influencer campana e lo speaker radiofonico romano hanno iniziato una convivenza, e tutto sembrava procedere per il verso giusto. Poi, due settimane fa, lo sfogo di lei, che si lamentava del fatto che il fidanzato non volesse più apparire con lei sui social e lo accusava di averla trattarla “di m*rda”. Dal canto suo, l’ex volto di Forum imputava all’ex schermitrice un utilizzo “tossico” dei social.

Sebbene, anche all’interno della Casa più spiata d’Italia i due discutessero e si lasciassero di continuo per poi tornare nuovamente insieme, questa volta non sembrano esserci, almeno per il momento, margini per un ritorno di fiamma. Proprio al riguardo, ad aggiornare sulla situazione i numerosi fan di Antonella e Edoardo, ci ha pensato l’Investigatore social Alessandro Rosica, amico della Fiordelisi.

“Mi state chiedendo da settimane qualcosa sui Donnalisi. Ad oggi non credo proprio che possano tornare insieme. Uno dei due ha già ricominciato a farsi una vita. Sono l’ultima persona che avrebbe voluto dare questa notizia, ma sapendo certe cose non posso far finta di niente. Ad ogni modo, faccio un grandissimo in bocca al lupo ad entrambi”.

La storia d’amore tra i due ex vipponi aveva fatto sognare migliaia di fan, e ha rappresentato indiscutibilmente uno dei punti focali della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Ad oggi, però, come rivelato da Rosica, non sembrano esserci le condizioni affinché i due possano tornare ad essere una coppia.