Daniele Dal Moro è esploso. L’imprenditore veneto si è scagliato a suon di tweet contro una delle persone con la quale aveva più legato durante la permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, ovvero Edoardo Tavasssi.

Daniele Dal Moro non ha ancora "digerito" il Van-gate

L’ex tronista si è sfogato su Twitter, puntando il dito contro il suo (ex?) amico, rivangando quanto accaduto in occasione di quello che è passato alla storia come il “Van-gate”. Per i pochi che se ne ricordassero, vi rinfreschiamo la memoria: Tavassi, Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia si rinchiusero nel van e, dopo aver staccato i microfoni ambientali e aver notato un abbassamento della telecamera, convinti di non essere ascoltati né visti, si lasciarono andare a commenti tutt’altro che lusinghieri su Daniele Dal Moro e sulla sua relazione con Oriana Marzoli, tanto che la produzione decise di non far ascoltare gli audio per “questioni di decenza”.

Daniele Dal Moro attacca Edoardo Tavassi

Evidentemente, nonostante siano passati ormai diversi mesi, Daniele non ha mai digerito quella vicenda, e adesso, approfittando del fatto che Tavassi lo avrebbe accusato di fare fan service durante le sue live su Twitch, ha tirato fuori tutto quello che si portava dentro: “Quindi prima era il GF che aveva capito male. Poi sono i microfoni che si sono staccati da soli. Poi in realtà stava scherzando. Poi la mamma le cose se le è inventate. Poi sono gli Oriele che si sono inventati le cose. Poi sono io che faccio i fan service su Twitch.

Poi non è che la mia relazione è finita e che ho capito male. Poi nelle room, alle tre di notte, in realtà lo hanno trasportato. Poi sono io che devo placare i miei fan perché dicono cattiverie. Poi non è che fa tag per la sua amica e che è che poco social. Poi… ma vaff****lo!”.

Il video che "inchioderebbe" Tavassi

Intanto, su Twitter, social sul quale sono attivissimi i fandom degli Oriele e degli Incorvassi, si è scatenata una vera e propria faida. Ad “inchiodare” il fidanzato di Micol Incorvaia è spuntato un video che risale proprio alla live in cui quest’ultimo si lamentava dei suoi pochi spettatori e attaccava Dal Moro, accusandolo di fare visualizzazioni esclusivamente perché parlava del Gf Vip.

“Comunque noi siamo dei m***oni! Guarda, noi 220 e sulla sua ce ne stanno 5.000 (si riferisce agli spettatori). Siamo delle m*rde, m*rde siamo! Non contiamo un ca**o! Ma lo sapete perché? Perché la gente vuole parlare di questo ca**o di Grande Fratello”.