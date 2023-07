Daniele Dal Moro rompe il silenzio dopo aver annunciato la rottura con Oriana Marzoli (“Tra me e lei è finita senza margini di ritorno”). Ieri sera, nel corso di una diretta sul suo canale Twitch, l’imprenditore veneto è però tornato sui suoi passi, svelando di aver avuto modo di parlare con la modella venezuelana.

"Io e Oriana ci vedremo e parleremo ancora"

“Come tutti quanti ormai sapete io e Oriana abbiamo discusso. Poi però dopo ci siamo… abbiamo parlato e vedremo. Sicuramente ci vedremo e parleremo ancora”. Dunque, dopo aver sbollito la rabbia del momento, i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip avranno modo di confrontarsi nel tentativo di appianare le loro divergenze.

Daniele Dal Moro: "Non dico nulla perché me l'ha chiesto Oriana"

Ma ciò che ha colpito gli spettatori che hanno seguito la live è stato l’attacco sferrato dall’ex tronista di Uomini e Donne nei confronti di alcuni ex vipponi, rei di intromettersi in questioni che non gli competono: “Per quanto riguarda altre persone vi dico solo una cosa, ma con la più grande sincerità. Non dico nulla su loro perché me l’ha chiesto Oriana, perché se fosse per me vi assicuro che parlerei. Perché io ho questo difetto qua, io sono una persona molto buona, sono buono. Il problema è che quando mi arrabbio sbotto, avete presente il detto ‘non c’è peggior cattivo di un buono che si arrabbia?’. Ecco quello sono io. Credo che l’amicizia non sia una parola, ma che un amico dimostra di esserlo con i gesti”.

Daniele Dal Moro, attacco velato a Micol Incorvaia?

Poi, Daniele Dal Moro ha dichiarato che, durante la permanenza nella Casa più spiata d’Italia, alcune persone facevano da pacieri tra lui e Oriana Marzoli solo perché gli faceva comodo nella dinamica del reality: “Io non ho mai detto un cavolo e ho sempre cercato di dare una mano. Di me gli altri hanno sempre parlato e si sono sempre intromessi. E ora che non venissero qui a fare i paladini della giustizia perché nella casa del Gf Vip le persone che ci giravano intorno per fare da paceri lo facevano perché sapevano che gli tornava comodo all’interno del gioco. Perché sapevano tutti che io e Oriana eravamo forti. Quindi che non venissero a raccontarmi storielle. Quindi non rompetemi le scatole perché da oggi a chi mi rompe farò di peggio. Ognuno pensi ai cavoli suoi. E non aggiungo altro, perché è meglio che sto zitto, perché altrimenti faccio danni. Quindi è meglio che stia muto adesso. Chiedo solo che non si intromettano più nei fatti miei perché mi sono stancato”.

Ma chi sono gli ex vipponi “impiccioni” a cui si riferisce Daniele? E’ necessario fare un passo indietro, e tornare ai fatti del Ritual Club, quando si è verificata la litigata tra gli Oriele. L’esperto di gossip Amedeo Venza aveva svelato che sarebbe stata Micol Incorvaia ad innescare la miccia della discussione tra Oriana e Daniele: “Comunque tutto è partito da Micol che avrebbe aizzato Oriana dicendole che Daniele stava parlando con Soleil Sorge e una sua amica! Tant’è che Daniele e Micol hanno litigato e si sono tolti il segui”.

A questo punto, stando a quanto rivelato da Dal Moro, è ipotizzabile che tra i vipponi che “si sono intromessi nei fatti suoi”, ci sia proprio la fidanzata di Edoardo Tavassi, che era presente quella sera insieme a Giaele De Donà e Nicole Murgia, e con la quale pare sia calato il gelo, come testimoniano i rispettivi unfollow su Instagram.