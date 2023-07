La nuova edizione del Grande Fratello, in versione ibrida, sbarcherà su Canale 5 il prossimo 18 settembre, ma c’è già grande fermento per il cast. Tra i candidati per varcare la fatidica soglia della porta rossa c’è anche un ex naufrago dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Il suo nome? Gian Maria Sainato.

L’influencer ha già palesato in più un’occasione la sua volontà di partecipare al reality show condotto da Alfonso Signorini, e questa volta, anche grazie all’onda lunga della popolarità acquisita durante la permanenza in Honduras, potrebbe riuscire nel suo intento.

"Il mio agente è già in contatto con la produzione..."

A parlarne è stato lui stesso in un’intervista a Fanpage.it, rivelando di aver avuto già contatti con la produzione e di aver ricevuto riscontri positivi: “Ti dico che il mio agente è già in contatto con la produzione. Ci sono stati dei complimenti e un feedback positivo per come ho gestito l’esperienza dell’Isola e per la persona che è venuta fuori. Non posso dire altro”.

Appena terminata L’Isola dei Famosi, in un’intervista a Biccy.it, Gian Maria Sainato raccontò che gli piacerebbe molto partecipare al Gf Vip: “Se mi piacerebbe partecipare al Grande Fratello? Sì, molto! Quando sono tornato a casa ho letto i commenti delle persone che dicevano di volermi vedere lì perché sarei un gieffino che farebbe divertire ma anche discutere. Ormai mi definiscono “il pettegolo” dell’Isola, quindi in fatto di dinamiche non mi tirerei indietro, mi piace affrontarle, andare a fondo e smascherare. Gli altri naufraghi invece dicevano che loro odiano fare i reality e che quindi non farebbero mai il GFVip. Eppure hanno accettato di fare L’Isola dei Famosi, il reality più duro di tutti. E questo la dice lunga sulla loro obiettività, sincerità e coerenza. Quanto ci scommettiamo che tra i naufraghi di questa edizione qualcuno farà il GF Vip in futuro?!”.