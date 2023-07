Antonella Fiordelisi, archiviata per il momento la storia d’amore con Edoardo Donnamaria, si è gettata a capofitto nel lavoro. L’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, infatti, dopo aver lanciato la sua prima capsule di gioielli, The Queen Scaccomatto, ha aperto e chiuso la sfilata di Shon Balaish e Sigal Man, che si è svolta ieri sera a Palazzo Visconti a Milano.

L’influencer campana ha sfilato sulla passerella come una vera diva, mandando in visibilio i suoi numerosissimi fan che continuano a supportarla e sostenerla sin dai suoi primi giorni di permanenza nella Casa più spiata d’Italia.

Senza dubbio, l’improvvisa e inaspettata rottura con lo speaker di Radio Zeta ha rappresentato per Antonella un vero e proprio fulmine a ciel sereno, e ha contribuito a minare le sue certezze e a destabilizzarla dal punto di vista emotivo. Di recente, l’ex vippona ha aggiornato i suoi fan proprio in merito al suo attuale stato d’animo: “Mi sento stanca, forse perché non sto mai ferma? Devo confidarvi che qualche giorno fa ho sofferto molto la solitudine in casa e non sono stata bene. Sapevate che le persone che vivono da sole soffrono molto di più di forme depressive rispetto a coloro che vivono in famiglia? Poi mi sono fermata e mi sono detta: ‘Questa cosa mi fortificherà ancora di più. Focalizzarsi sugli altri obiettivi'”. Parole che testimoniano la sofferenza per la fine della relazione con Edoardo.

A proposito di Donnamaria, suo padre, il signor Vincenzo, ha messo like ad un post sulla sfilata di Antonella nel quale si lodava la bellezza dell’ex vippona. Un gesto che non è passato inosservato, e che ha aperto un piccolo spiraglio su un possibile ritorno di fiamma tra i Donnalisi.