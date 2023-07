Per Ginevra Lamborghini, reduce dall’esperienza poco fortunata al Grande Fratello Vip, è un periodo denso di impegni. Quest’estate, infatti, si sta esibendo in giro per l’Italia con il suo nuovo singolo “Equatore”, che è già diventato un tormentone.

L’ereditiera, però, ieri ha postato una Instagram story che ha fatto preoccupare e non poco i suoi numerosi fan. “Eh te pareva”, ha scritto Ginevra mentre si trovava in ospedale. “Sono una fifona – ha proseguito l’ex vippona -, ho pensieri, so che devo stare tranquilla perché non è la prima volta che mi è successo. Sui social non lo faccio mai vedere questo mio lato, perché non mi piace. Parlando di queste mie fragilità, non so, scopro che mi fa bene. In questi momenti non so come esorcizzare i problemi.

Spero vada solo tutto bene. Anche perché l’ultima volta che mi è successo mi sono presa molto spavento. Oggi dovevo pure lavorare ad una cosa molto bella, ma non ce l’ho fatta. Sono a pezzi. Me lo sentivo che c’era qualcosa che non andava. Ma dentro proprio, avevo una sensazione. Era già da un po’ di giorni che mi sentivo strana”.

Poi, la Lamborghini ha voluto ringraziare i suoi fan per la vicinanza e l’affetto: “Grazie a tutti per io messaggi di amore e sostegno. Sono a casa, devo stare un po’ a riposto, ma mi riprenderò prestissimo. Grazie ancora per essermi stati vicino e per dimostrarmi tanto affetto. Significa tanto per me”.