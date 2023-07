Non sembra esserci pace per Britney Spears. Stando a quanto riportato da TMZ, la pop star si trovava a Las Vegas insieme al marito Sam Asghari ed altri amici in un noto ristorante della città del Nevada. Qui ha incontrato Victor Wembanyama, nuovo fenomeno del basket e prima scelta assoluta dei San Antonio Spurs all’ultimo draft NBA. Britney ha chiesto una foto al giocatore francese e, durante lo scatto, la cantante lo ha abbracciato dandogli un colpetto sulla schiena. A quel punto, uno dei bodyguard di Wembanyama si è scagliato contro di lei colpendola e facendola cadere.

Di seguito il racconto dei fatti di TMZ riportato dai colleghi di Biccy.it:

“Lei è stata aggredita mercoledì sera a Las Vegas, dopo che un membro della sicurezza del fenomeno della NBA Victor Wembanyama l’ha colpita in faccia, e lei ha presentato una denuncia alla polizia – si legge su TMZ -. L’incidente è avvenuto al ristorante Catch dell’Aria Hotel intorno alle 20:30. Britney, insieme a suo marito, Sam Asghari e altre due persone sono andati al ristorante per cena. È stata circondata dai fan mentre è entrata nel casinò. Britney ha visto Victor, c’è stato detto che è una fan ed è andata da lui per chiedergli se potevano fare una foto insieme. Gli ha dato un colpetto sulla schiena, sulla spalla destra e, ci è stato detto che il direttore della sicurezza del team dei San Antonio Spurs – la squadra che ha arruolato Victor il mese scorso – l’ha immediatamente colpita, facendola cadere a terra e facendole cadere gli occhiali.

Britney si è ricomposta ed è andata al suo tavolo. Ci è stato detto che il ragazzo della sicurezza si è avvicinato al tavolo e si è scusato. Ha detto: ‘Capisci com’è quando sei uno è circondato dai fan’. Si è scusato e Britney ha accettato. La squadra di sicurezza di Britney ha trascorso del tempo con il ragazzo della sicurezza di Victor, e in seguito il team della popstar ha presentato un rapporto alla polizia accusando l’uomo di percosse”.

Britney Spears: "Non si è scusato nessuno"

Ma Britney Spears ha dichiarato di non aver ricevuto le scuse da parte di nessuno: “Le esperienze traumatiche non sono nuove per me e ne ho avute diverse nella mia vita. Però devo dire che non ero preparata per quello che mi è successo ieri sera. Ho riconosciuto un atleta famoso nella hall del mio hotel mentre stavo andando a cena in un ristorante. Successivamente sono andata in un ristorante in un altro hotel l’ho rivisto. Ho deciso di avvicinarmi e congratularmi con lui per il suo grande successo. Era molto rumoroso, quindi gli ho dato un colpetto sulla spalla per attirare la sua attenzione.

Sono venuta a conoscenza delle dichiarazioni del giocatore in cui dice che ‘l’ho afferrato da dietro’, ma gli ho semplicemente dato un colpetto sulla spalla. La sua guardia del corpo poi mi ha colpita in faccia davanti a una folla. Mi ha buttato a terra e mi ha tolto gli occhiali dalla faccia".

Vengo sempre circondata da fan ovunque vada. Infatti, quella notte. Sono stato fermata da un gruppo di almeno 20 fan. La mia squadra di sicurezza ovviamente non ne ha colpito nemmeno uno. Questa storia è super imbarazzante da condividere con il mondo, ma è già uscita e quindi volevo dire com’è andata realmente. Tuttavia, penso che sia importante condividere questa storia ed esortare i personaggi pubblici a dare l’esempio e trattare tutte le persone con rispetto.

La violenza fisica sta accadendo troppo spesso in questo mondo. Spesso a porte chiuse. Sto con tutte le vittime e il mio cuore va a tutti voi! Devo ancora ricevere le scuse pubbliche dal giocatore, dalla sua sicurezza o dalla loro organizzazione. Spero che lo faranno. Adoro l’enorme quantità di amore e sostegno che sto ricevendo in questo momento”.