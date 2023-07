Clamoroso colpo di scena! Pochi minuti fa, Daniele Dal Moro ha pubblicato alcuni tweet velenosissimi rivolti a Edoardo Tavassi. L’imprenditore veneto è un vero e proprio fiume in piena contro il suo (ex?) amico, conosciuto durante l’avventura nella Casa del Grande Fratello Vip.

Nel suo sfogo su Twitter, l’ex tronista ha tirato fuori, tra le altre cose, il Van-gate: “Quindi prima era il GF che aveva capito male. Poi sono i microfoni che si sono staccati da soli. Poi in realtà stava scherzando. Poi la mamma le cose se le è inventate. Poi sono gli Oriele che si sono inventati le cose. Poi sono io che faccio i fan service su Twitch.

Poi non è che la mia relazione è finita e che ho capito male. Poi nelle room, alle tre di notte, in realtà lo hanno trasportato. Poi sono io che devo placare i miei fan perché dicono cattiverie. Poi non è che fa tag per la sua amica e che è che poco social. Poi… ma vaff****lo!”.

Poi l’affondo finale. Di recente, Edoardo Tavassi ha rotto la sua sedia da gamer e dopo averla ordinata, poche ore fa gliene è arrivata un’altra. Proprio al riguardo, Daniele Dal Moro lancia una nuova stoccata: “Io comunque di sedie ne avrei comprate due, tanto ormai…”, riferendosi al fatto che il videomaker romano avrebbe detto che Daniele, parlando di Oriana in live, faceva fan service, e adesso Micol Incorvaia sta tutte le sere a casa di Edoardo, e lui avrebbe preso una sedia anche per lei.