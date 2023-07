Fabrizio Corona ha reso pubblico sul suo canale Telegram un video che ha scatenato una vera e propria bufera. La protagonista del filmato è Antonella Fiordelisi, una delle protagoniste indiscusse della settima edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer campana, reduce dalla rottura con Edoardo Donnamaria, con il quale ha avuto una relazione durata poco più di sette mesi, si trovava in uno degli studi di Giacomo Urtis, il chirurgo estetico dei vip, nonché a sua volta ex vippone.

Accanto a lei c’era proprio l’ex re dei paparazzi, ed è la sua voce che pronuncia queste parole: “Porco D**, apri un attimo le cosce? Ma sei sprecata per Edoardo Donnamaria”. Antonella replica con un imbarazzatissimo “No”, ma ormai la frittata è fatta. Su Instagram e Twitter sono centinaia i commenti indignati nei confronti di Corona e in difesa della Fiordelisi. L’ex schermitrice ha reagito immediatamente, replicando che “ne risponderà nelle sedi opportune”: “Mi trovavo nella clinica di un mio amico per eseguire un trattamento medico. Non ho autorizzato in alcun modo l’ingresso di terzi, la registrazione di contenuti video né tantomeno la diffusione degli stessi”.