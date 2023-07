La lite andata in scena la scorsa domenica al Ritual Club in Costa Smeralda ha provocato una nuova rottura (dopo quella di maggio) tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. L’imprenditore veneto, aveva annunciato la fine della storia su Twitter, svelando che tra lui e la modella venezuelana “è finita senza margini di ritorno”.

Daniele Dal Moro: "Io e Oriana sicuramente ci rivedremo"

Ma giovedì sera, durante una live su Twitch, l’ex tronista sembra essere tornato sui suoi passi: “Come tutti quanti ormai sapete io e Oriana abbiamo discusso. Poi però dopo ci siamo… abbiamo parlato e vedremo. Sicuramente ci vedremo e parleremo ancora”. In seguito, Daniele ha attaccato alcuni ex vipponi che si intromettono nella sua relazione con Oriana (chiaro riferimento a Micol Incorvaia, con la quale ha smesso di seguirsi su Instagram): “Resta il fatto che mi girano i cogl**ni! Per il momento non voglio dire altro. Non lo faccio perché me l’ha chiesto Oriana, se fosse per me, ve lo assicuro… Io ho questo difetto, perché purtroppo nella vita non ha mai pagato. Sono una persona buona, sono troppo buono fino al punto di diventare un cogl**ne. Avete presente il detto ‘non c’è peggior cattivo di un buono che si arrabbia?’. Ecco, questo sono io. Quindi l’unica cosa che voglio dire è che credo che l’amicizia nella vita non sia una parola, ma si dimostra”.

"Una coppia ha fatto pace": si tratta degli Oriele?

Nelle ultime ore, Deianira Marzano (senza fare i nomi) ha svelato che “ una coppia ha già fatto pace ”: “ Mi state bombardando di messaggi sulla coppia tornata insieme – ha scritto l’esperta di gossip in una storia su Instagram -. Innanzitutto, lo diranno loro quando vorranno perché mi hanno chiesto esplicitamente di non dirlo e che potevo fare solo l’annuncio. Visto che i social (la parte marcia) non hanno giovato a questa coppia, hanno ragione a prendersi il loro tempo. Detto ciò, non ci vuole la lampada di Aladino per capire chi sono ”.

Si tratta della coppia composta da Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro? Gli indizi sembrerebbero andare in quella direzione.