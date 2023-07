Dayane Mello ha un nuovo amore? Stando ad alcune segnalazioni che stanno facendo il giro dei social, l’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip starebbe frequentando un Vincenzo Millico, calciatore del Cagliari. Ventitré anni il prossimo 12 agosto, il giovane, originario di Torino, gioca nel ruolo di attaccante, e ha conquistato la promozione in Serie A con la squadra sarda.

Nelle ultime ore, Dayane ha pubblicato – e poi rimosso – alcuni scatti dove si intravedeva lei insieme ad un uomo misterioso. Un utente ha scritto a Deianira Marzano, segnalandole di aver notato alcune storie dell’ex vippona in cui si notano i piedi di un uomo con i calzini del Cagliari. In seguito è stato in travisto, anche se pochi istanti, un post sul profilo Instagram di Dayane, che è stato rimosso nel giro di pochissimo tempo, nel quale la Mello aveva pubblicato una foto che la vedeva in barca in compagnia di un uomo durante un giro sul lago di Como.

Al momento si tratta esclusivamente di segnalazioni: l’identità dell’uomo in questione non è stata svelata, né tantomeno sono arrivate conferme dalla modella brasiliana.

Nota al pubblico del piccolo schermo per diverse partecipazioni a reality come L’Isola dei Famosi, Pechino Express e Gf Vip, Dayne ha avuto una lunga relazione con Stefano Sala, dal quale, nel 2014, ha avuto Sofia. Dal 2017 al 2019, è stata legata a Carlo Beretta, attuale compagno di Giulia De Lellis.