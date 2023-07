Alfonso Signorini e la sua squadra sono già al lavoro in vista della nuova edizione del Grande Fratello Vip, che sbarcherà su Canale 5 a partire dal prossimo 18 settembre. Tantissime le novità, a partire dal cast che, quest’anno, sarà composto da dodici personaggi famosi e otto sconosciuti.

“Avremo un’edizione mix, tra vip e nip. Ma i vip saranno famosi, facce note, la gente non dovrà chiedersi ‘ma questo qui chi è?’. I nip saranno veri nip, gente comune della strada, i vicini di casa. Non vogliamo star del web e dei social. Ho fatto il provino a un nip, era un ciabattino di Arezzo, bello in una maniera spaziale. E gli ho detto ‘ma sei social?’. E lui ‘eh purtroppo sì ho 1200 follower’. Io gli ho subito risposto ‘Ma allora va benissimo allora rientri nei nip alla perfezione’. Quindi vedrete gente comune con vip reali”. Queste alcune delle anticipazioni fornite dal padrone di casa in un’intervista rilasciata a Turchese Baracchi.

Paola Barale e Giuseppe Cruciani nuovi opinionisti?

Ma la formula “ibrida” non sarà l’unica novità. Dopo gli addii di Sonia Bruganelli e Orietta Berti, dovrebbero essere Paola Barale e Giuseppe Cruciani i due nuovi opinionisti (per la showgirl si starebbero già definendo i dettagli relativo al compenso). Anche al Gf Vip Party sarà rivoluzione: stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, infatti, Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge sarebbero diretti verso “altre mete”. Ma chi prenderà il loro posto?

Gf Vip Party, chi condurrà il format di Mediaset Infinity?

Nikita Pelizon, in una recente intervista a Turchesando, programma in onda sulle frequenze di Radio Cusano Campus, aveva lanciato un appello a Signorini: “Condurre il GF Vip Party? Se Signorini mi vuole, io ci sono. Il numero ce l’ha. Sono qui!”. Vedremo se il conduttore prenderà in considerazione una possibile candidatura dell’influencer triestina. Un altro nome in lizza è quello di Alberto De Pisis, molto apprezzato da Alfonso, e che ha mostrato ottime doti da presentatore in occasione del format GF Game Night, andato in scena nella Casa proprio durante l’ultima edizione.