Nuovo amore per un’amatissima ex vippona. Protagonista della settima edizione del Grande Fratello Vip, durante la quale ha avuto un breve flirt con Marco Bellavia, Pamela Prati sembra aver ritrovato la felicità accanto ad un altro uomo, la cui identità resta, però, ancora misteriosa.

La showgirl ha condiviso sui social un’immagine che la ritrae di spalle insieme al suo nuovo fidanzato mentre passeggiano con la didascalia “Ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento”, con l’emoticon di due cuori azzurri e una rosa rossa. Anche nelle stories, Pamela ha ripreso la sua nuova fiamma di spalle, lasciando così intendere di aver assunto la decisione di non mostrare pubblicamente il compagno e mantenere la privacy sulla loro storia.

Il caso "Mark Caltagirone"

Il post misterioso fa sorgere curiosità e qualche dubbio. Perché il web non ha di certo dimenticato il caso dell’introvabile Mark Caltagirone, fantomatico imprenditore che sarebbe stato legato alla Prati, addirittura in procinto di sposarla, per poi scoprire che in realtà non esisteva neppure. Uno scandalo che ancora perseguita l’ex vippona.

I social non perdonano

Così, sotto la nuova foto di coppia, i follower di Pamela hanno deciso di scatenarsi, giusto per rigirare ancora il coltello nella piaga. "Casualmente di spalle", ha commentato qualcuno, "Questo finto e forzato mistero è imbarazzante". O ancora, "Questa volta è vero? In carne e ossa?". La Prati però non è restata in silenzio, ma ha replicato senza mezzi termini. "Se si mette gli occhiali vede meglio", il suo commento ironico.

Non sono però mancati anche commenti positivi. Molti sono i fan che hanno augurato tutto il meglio a Pamela Prati, sperando che questa, per lei, sia davvero la volta buona. Speciale soprattutto il commento di un follower: "Non è la durata dell’amore a renderlo infinito, ma l’intensità, e ti auguro che questa bellissima intensità ti renda felice". E anche in questo caso, Pamela ha scelto di replicare, con sentito grazie accompagnato da un cuore.