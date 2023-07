Helena Prestes, che piaccia o meno, è stata una delle protagoniste indiscusse della diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi. La modella brasiliana è stata con ogni probabilità la naufraga più divisiva del celebrity survivor condotto da Ilary Blasi: i suoi compagni di avventura, così come i telespettatori, l’hanno amata o odiata.

Nei giorni scorsi, la partner di Nikita Pelizon a Pechino Express, ha rilasciato un’intervista a Fanpage.it, nella quale ha raccontato il motivo per il quale non è riuscita a convincere il pubblico: “Credo che a non aver convinto il pubblico sia stato il litigio con Marco Mazzoli. I fan de Lo Zoo di 105 hanno deciso di eliminare me e salvare Gian Maria Sainato al televoto, perché la settimana prima avevo litigato con lui. Non hanno capito che Marco subito dopo è venuto da me in capanna e mi ha chiesto scusa, quel momento non è stato mostrato".

Come ha conosciuto Carlo Motta

Helena è tornata a parlare anche di Carlo Motta: “L’ho conosciuto la scorsa estate, quando ero single da circa sei mesi. La mia amica Dayane Mello mio ha portato a una festa a Como, in cui c’era anche lui. Una volta arrivata, lo vedo con il dito rotto che mi guarda e dice: ‘Wow, chi sei?’. Mi trattava come fossi una principessa. La settimana dopo vado sempre con Dayane in una spa, e lui, vedendo da Instagram il luogo in cui ci trovavamo, è apparso lì. Ci spostiamo in sauna insieme, parliamo e all’improvviso mi dà un bacio. Quel giorno siamo stati insieme, ma io non ero sicura perché mi ero appena lasciata da un rapporto molto lungo”.

Il rapporto con Antonino Spinalbese

La Prestes ha poi voluto chiarire il suo rapporto con Antonino Spinalbese: “Antonino è il co-founder dell’agenzia di comunicazione e social media in cui lavoro da un anno. Tra noi, come ho specificato più volte, c’è solamente un rapporto di lavoro”. E sulla possibilità di partecipare al Grande Fratello Vip, Helena ha dichiarato: “Lo farei perché mi piace che nella Casa si mangia! Quest’anno, però, sicuramente no. Voglio riposarmi e stare tranquilla con la mia famiglia”.