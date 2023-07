Ieri sera, attraverso una diretta su Instagram, Oriana Marzoli ha messo quello che sembra essere un punto definitivo alla relazione con Daniele Dal Moro.

La finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip ha voluto rivolgere un appello ai suoi fan, ovvero quello di non mandarle più i video di coppia perché vorrebbe voltare pagina.

Di seguito le parole della modella di origini venezuelane: “Vedere in forma carina, perché lo so che lo fanno in forma carina. Mi prendete in giro perché vado a vedere questa persona o a volte pensate che le storie sono in risposta per provocare. No! Nessuna storia per provocare nessuno! Io non faccio questo gioco. Voglio una vita seria, voglio una famiglia. So che avete buone intenzioni nel mandarmi questi video di coppia, ma quando le cose non vanno più, basta, finisce lì. E non succede niente. Vi chiedo solo, se mi volete aiutare, di non insistere con questo. Ripeto, so che la gente può affezionarsi ad una coppia. Purtroppo, però, le cose non sono sempre come in un film. E’ la vita reale. Nessuno vuole una guerra, infatti non voglio neanche fare il nome di nessuno. Io sto bene e voglio continuare la mia vita”.

Oriana ha poi ammesso che sia lei che Daniele hanno provato a far funzionare le cose: “Ero innamorata di questa persona. Tutto l’amore è stato vero. Il rapporto è stato vero. Mi ero innamorata veramente. Non ha funzionato, anche se io ho fatto di tutto come ha fatto lui. Voglio solo sentire che posso continuare la mia vita senza ferire nessuno”.