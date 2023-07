La rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro (la terza nel giro di un mese e mezzo) ha provocato un nuovo terremoto sui social. Ad uscire allo scoperto è stata la modella di origini venezuelane durante una diretta su Instagram: “Purtroppo le cose non sono sempre come in un film. È la vita reale. Nessuno vuole nessuna guerra. Infatti io non voglio dire neanche il nome di nessuno. Io sto bene e voglio continuare la mia vita. Ragazzi non succede niente! Io non ho nessun problema e non voglio nessuna guerra. Ero innamorata di questa persona. Tutto l’amore è stato vero. Il rapporto è stato vero. Mi ero innamorata veramente. Non ha funzionato. Io ho fatto di tutto”.

A distanza di alcune ore, anche l’imprenditore veneto ha confermato la fine della relazione con un breve post su Twitter: “Please, non parlatemi mai più di questa storia che voglio lasciarmi alle spalle. Ve l’ha chiesto Oriana, ora ve lo chiedo anch’io. Grazie”.

Ieri sera, durante una diretta su Twitch, Daniele aveva rivelato nuovi retroscena su quanto accaduto in Sardegna, tirando in ballo anche Micol Incorvaia che, secondo la versione dell’ex tronista, invece di placare gli animi avrebbe “gettato ulteriore benzina sul fuoco”. Dal Moro ha raccontato che si era fermato al tavolo di Soleil Sorge per un “breve saluto”, e con l’influencer italo-statunitense aveva parlato di Luca Onestini.

Daniele Dal Moro senza freni: "Onestini? Oriana voleva farselo!"

Daniele, evidentemente, nonostante siano passati diversi mesi, non ha ancora digerito il fatto che Oriana avesse scelto per primo l’ex di Ivana Mrazova e non lui, e lo ha ribadito lui stesso durante la live di ieri sera: “Porca tr**a, se sei li che fai l’imbecille con uno è perché te lo vuoi fare, punto! Non è che c’è ‘ma in realtà volevo solo giocare’. Ma vai in f*ga, non sono mica scemo! Se uno vuole solo fare il simpatico, o scambiare non è che c’hai dei dubbi, no? Si vede palesemente. Quando invece la situazione è ambigua, vai sereno che ci vuoi fare qualcosa. Capite? E da lì tutto il mio nervoso che c’avevo per Luca e via discorrendo, perché io non sono scemo. A me puoi dire il ca**o che vuoi, ma non ho trentatré anni per il ca**o. Si vede lontano un chilometro che te lo faresti, non sono stupido. Non c’è cosa che mi sta più sul ca**o di chi vuole prendermi per fesso”.