Da diverse settimane sono iniziate le grandi manovre in vista del Grande Fratello Vip, che sbarcherà su Canale 5 a partire dal prossimo 18 settembre. Alfonso Signorini e la sua squadra sono al lavoro per comporre il cast “ibrido” della nuova edizione: saranno dodici i vip e otto i nip che abiteranno la Casa più spiata d’Italia. Proprio in merito ai possibili nuovi vipponi, potrebbero esserci un ex parlamentare e un ex tronista di Uomini e Donne.

Secondo Dagospia, Antonio Rizzi sarà uno dei nuovi vipponi: “L’ex senatore Antonio Razzi è vicinissimo a entrare nella Casa del prossimo Grande Fratello Vip – da anni Razzi briga per essere scelto nel cast del reality -. Nel 2021 disse: ‘Il GF Vip? E’ il mio sogno’”. Ma non c’è solo l’ex politico in lizza per varcare la soglia della porta rossa. Anche un ex volto di Uomini e Donne pare sia vicino all’ingresso al Gf Vip: “Un ex tronista super amato in lizza per il Gf Vip – ha rivelato Amedeo Venza -. Ed è praticamente ufficiale, manca solo la fatidica firma”.

Capitolo opinionisti. Dopo gli addii ufficiali di Sonia Bruganelli e Orietta Berti, a sedere sulle poltrone degli studi di Cinecittà dovrebbero essere Paola Barale (che sta discutendo il compenso economico) e Giuseppe Cruciani.

Rivoluzione anche per quanto riguarda il Gf Vip Party. Stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge sarebbero diretti verso “altre mete”. Dunque, chi prenderà il loro posto alla conduzione del format in onda su Mediaset Infinity? Nikita Pelizon, in una recente intervista a Turchesando, si è fatta avanti lanciando un appello a Signorini, ma l’influencer triestina non rientrerebbe nei piani del conduttore.

Nelle ultime ore sono due i nomi caldi: Oriana Marzoli e Alberto De Pisis. I due ex vipponi, grandi amici, sono stati sorpresi a cena con Alfonso in un noto ristorante di Milano e, secondo alcune “talpe” presenti nel locale, avrebbero discusso di futuri progetti lavorativi. Che si tratti proprio della conduzione del Gf Vip Party?