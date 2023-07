Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati. Di nuovo. Dalla sera della finalissima del Grande Fratello Vip, giorno in cui si sono rivisti, la modella venezuelana e l’imprenditore veneto si sono lasciati già tre volte: lo scorso 28 maggio, il 3 luglio (“Tra me e Oriana è finita senza margine di ritorno”) e ieri, 10 luglio.

Oriana annuncia la rottura con Daniele

Ad annunciare la terza rottura è stata la “reina” durante una diretta su Instagram: “Purtroppo le cose non sono sempre come in un film. È la vita reale. Nessuno vuole nessuna guerra. Infatti io non voglio dire neanche il nome di nessuno. Io sto bene e voglio continuare la mia vita. Ragazzi non succede niente! Io non ho nessun problema e non voglio nessuna guerra. Ero innamorata di questa persona. Tutto l’amore è stato vero. Il rapporto è stato vero. Mi ero innamorata veramente. Non ha funzionato. Io ho fatto di tutto”.

La reazione di Antonella Fiordelisi

Ma a sorprendere, forse neanche più di tanto visto il legame che c’era con Daniele all’interno della Casa di Cinecittà, è stata la reazione di Antonella Fiordelisi. L’influencer campana, che a sua volta è tornata momentaneamente single dopo la rottura con Edoardo Donnamaria, appresa la notizia, ha inviato un messaggio su Whatsapp a Dal Moro, invitandolo a non lasciarsi con Oriana: “Non lasciarti con Oriana, che quelli sono contenti… Poi, vi volete bene…”, le parole dell’ex schermitrice. “Questo per dirvi – ha commentato Daniele che ha letto il messaggio durante la sua live su Twitch – che anche un’acerrima nemica, che non stravede per Oriana, non ha mai espresso una parola negativa. O comunque, anche se pensano che non fa per me non mi ha mai scritto un ca**o! Che so, un’Elenoire (Ferruzzi, ndr), che magari non stravede per Oriana, non mi ha mai scritto di lasciare Oriana”.

Il “quelli” a cui fa riferimento la Fiordelisi sono Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Quest’ultima è stata accusata da Daniele di aver “gettato benzina sul fuoco” durante una discussione avvenuta tra la venezuelana e l’imprenditore veneto al Ritual Club in Costa Smeralda.