Il Grande Fratello Vip è terminato ormai da diversi mesi, ma le dinamiche che si sono create all’interno della Casa continuano a tenere banco. E’ il caso del “triangolo” (che poi non lo è mai stato) formato da Luca Onestini, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro.

Quando la modella di origini venezuelane ha varcato la soglia della porta rossa, ha avuto una fugace liaison con Antonino Spinalbese e non ha mai nascosto di provare attrazione nei confronti dell’ex fidanzato di Ivana Mrazova. Tra i due, però, non è mai scoccata la scintilla, probabilmente perché Onestini non aveva alcuna intenzione di intraprendere una nuova relazione davanti alle telecamere. Nei mesi successivi, l’ex tronista e la “reina” sono diventati inseparabili, ma il loro era un rapporto esclusivamente di amicizia e complicità.

Proprio il fatto che Oriana sia stata con Antonino prima, e che non abbia mai nascosto di nutrire un certo interesse per Luca poi, hanno rappresentato per Daniele motivo ostativo per cedere alle lusinghe della Marzoli, visto che ha sempre dichiarato di non sentirsi la “prima scelta”. Al termine del reality, dopo un lunghissimo tira e molla, i due hanno provato a stare insieme, ma si sono lasciati tre volte nell’ultimo mese e mezzo: la prima lo scorso 28 maggio, la seconda il 3 luglio, e la terza ieri, 10 luglio, con la venezuelana che ha annunciato la nuova rottura durante una diretta su Instagram.

Nel frattempo, durante una live sul suo canale Twitch, Dal Moro è tornato con la mente ai fatti del Ritual Club, quando si è verificata la discussione con Oriana propedeutica alla fine della relazione. L’imprenditore veneto ha raccontato che si era fermato a parlare con Soleil Sorge, e indovinate di chi? Proprio di Luca Onestini, storico ex dell’influencer italo-statunitense, la quale non ha mai fatto mistero di provare un certo astio nei suoi confronti.

A quel punto sarebbe intervenuta Micol Incorvaia, la quale, avendo compreso che l’argomento di discussione tra Daniele e Soleil era proprio Onestini, è intervenuta in difesa dell’amico. “Micol, invece di calmare la situazione – ha raccontato Dal Moro – ha gettato benzina sul fuoco, dicendo 'Oddio, queste cose non si fanno, questa cosa non la dovevo vedere!'. Evidentemente, nonostante siano passati ormai diversi mesi, Daniele non ha mai digerito il fatto che Oriana avesse scelto Luca prima di lui.