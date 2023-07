Nelle prime due puntate di Temptation Island, Giuseppe Ferrara si è molto avvicinato alla single Roberta. Ma quando ieri, ha visto la sua fidanzata Gabriela Chieffo portare in camera il tentatore Fouad ha iniziato a tremare dal nervoso. “American Boy” è andato su tutte le furie e ha chiesto un falò di confronto immediato, e davanti a Filippo Bisciglia i due hanno iniziato a rinfacciarsi di tutto, con lei che ha addirittura dichiarato di aver sopportato molti tradimenti: “Io sono andata avanti nonostante questi anni di corna e tu ancora hai il coraggio di parlare? Forse dopo queste corna io mi sono svegliata. Guarda i video tuoi e non pensare ad altro”.

Dopo un lunghissimo botta e risposta, Giuseppe e Gabriela hanno deciso di interrompere il viaggio dei sentimenti, abbandonando il programma separati. A quel punto, in conduttore ha svelato: “Ma attenzione, c’è una cosa importante che dovete sapere. Non è finito qui il viaggio nei sentimenti per questi due ragazzi, presto sapremo quello che è accaduto dopo il falò di confronto”. Poi, poco prima che terminasse la puntata, ha aggiunto: “Come vi avevo detto c’è dell’altro. Perché a pochi giorni dal falò di confronto tra Gabriela e Giuseppe succederà qualcosa di davvero inaspettato e lo scoprirete”.

Una seguace di Denanira Marzano ha svelato che Ferrara e la Chieffo sarebbero tornati insieme: “I due stanno benissimo insieme. E che tristezza pur di apparire. Lei mi fa le unghie da un po’, su WhatsApp ha la foto profilo con lui”. Stessa versione fornita dall’Investigatore social Alessandro Rosica: “Lei è falsa, non sa nemmeno recitare a questo punto. Uscita insieme a lui e non si sono mai lasciati, nemmeno per un istante. Stasera sono insieme”.