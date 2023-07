Quando la soap turca Day Dreamer – Le ali del sogno è diventata una delle più amate dal pubblico di tutto il mondo, in tanti si sono chiesti se la particolare intesa tra i due protagonisti, Can Yaman e Demet Ozdemir, potesse sfociare in una relazione anche lontano dal set. Le due star hanno sempre evitato di etichettare il loro rapporto, sebbene all’epoca i media turchi li avessero sorpresi in atteggiamenti ambigui in più di una circostanza.

Il successo di Day Dreamer - Le ali del sogno

La diva è una delle attrici turche più amate al mondo. La sua scalata al successo inizia con Erkenci Kus (Day Dreamer – Le ali del sogno), che la vede protagonista nei panni di Sanem Aydin. Mentre Demet interpreta una giovane donna romantica e piena di sogni, Can veste impersona il tenebroso e burbero Can Divit, capo di un’agenzia pubblicitaria, che metterà in discussione la sua vita proprio per amore di Sanem.

Il presunto flirt tra Can Yaman e Demet Ozdemir

La soap ha riscosso un enorme successo sia in Turchia che nel resto d’Europa. Ma nel nostro Paese, dove è stata trasmessa su Canale 5, c’è stato un vero e proprio boom di consensi. I due protagonisti si sono ritrovati a dover spiegare la natura della loro alchimia, e tutti sono certi che tra di loro sia nato un sentimento che va ben oltre l’amicizia. In più di un’occasione, Can ha messo in chiaro di nutrire per la collega grande affetto e stima, ma i media (e anche milioni di fan sparsi nel mondo) non hanno mai realmente abbandonato l’idea che tra loro vi fosse molto di più. Ma, anche se secondo i beninformati, appare assai improbabile che non vi sia stato neppure un piccolo flirt lontano dal set, al momento risulta impossibile attribuire una relazione a Yaman e Ozdemir, dato che entrambi hanno sempre negato.

Demet Ozdemir, sbarca su Canale 5 la nuova serie My home my destiny

Nel frattempo, dopo una lunga assenza, la diva turca è tornata in Italia con la serie tv My Home my destiny, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15,45, su Canale 5. Basata su una storia vera, la nuova fiction è incentrata su Zeynep (interpretata proprio da Demet), ragazza di umili origini che è stata adottata da una famiglia benestante, e che scopre la verità sulla sua infanzia ad un passo dal matrimonio di convenienza combinato dai genitori adottivi.

Il possibile incontro tra Can e Demet

Ma la messa in onda potrebbe determinare anche il ritorno dell’attrice nel nostro Paese, probabilmente come ospite di Silvia Toffanin nell’elegante salotto di Verissimo (dove è già stata ai tempi di Day Dreamer). In Italia c’è anche Can Yaman, alle prese con il suo tour benefico e impegnato sul set della seconda stagione di Viola come il mare. Relazione o meno, i fan si augurano che tra i due possa esserci finalmente un incontro, anche in virtù del fatto Demet Ozdemir e Oguzhan Koc (quest'ultimo estramamente geloso di Can) hanno divorziato.