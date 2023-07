Valentina Ferragni esce definitivamente allo scoperto con il suo nuovo fidanzato. L’influencer si trovava, fino a ieri, in vacanza a Forte dei Marmi, e in alcune Instagram stories condivise dalla sorella di Chiara, è comparso per la prima volta Matteo Napoletano. Classe 2001 (ha nove anni in meno rispetto alla Ferragni), è originario di Castelfranco veneto ma vive a La Mirada, in California, dove frequenta la Biola University.

Già lo scorso marzo, Valentina era stata beccata da The Pipol a Tulum, in Messico, in compagnia della sua nuova fiamma. In quell’occasione, i due erano inseparabili, ed erano stati sorpresi a scambiarsi effusioni in uno dei locali della nota località turistica.

La più piccola delle sorelle Ferragni, appena arrivata in Versilia, ha subito informato i suoi fan, scattando una foto al suo amato bulldog francesce Pablo con la didascalia “La nostra mascotte”. L’uso del plurale non aveva destate particolare attenzione, anche perché l’influencer lo utilizza spesso riferendosi alle amiche che viaggiano con lei. In seguito, Valentina ha pubblicato anche un video, nel quale il suo cane cerca di nuotare mentre si trova acqua, e a sorreggerlo è proprio Matteo, che lo accompagna fino alla riva. La nuova fiamma della Ferragni viene poi mostrato mentre cammina davanti a lei portandole la sua borsa da spiaggia.

La sorella di Chiara e Francesca è reduce dalla fine della relazione con Luca Vezil (durata quasi dieci anni), e quest’ultimo ha a sua volta ufficializzato la nuova storia con la modella Virginia Stablum. Il fatto che Valentina abbia deciso di uscire allo scoperto a distanza di alcuni giorni dal suo ex fidanzato è solo un caso, oppure sotto c’è dell’altro?