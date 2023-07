Un ex protagonista del Grande Fratello Vip ha lanciato un appello a Maria De Filippi, palesando il suo desiderio di condurre Temptation Island.

La decima edizione del docu-reality dei sentimenti sta riscuotendo un successo enorme in termini di ascolti, grazie anche a Filippo Bisciglia, sempre più apprezzato dal pubblico. Alla luce degli ottimi risultati, il format fa gola a diversi volti noti del mondo dello spettacolo e, con l’annuncio di una versione invernale nei palinsesti della prossima stagione televisiva, un’amatissima ex vippona si è candidata per la conduzione. Stiamo parlando di Stefania Orlando che, intervistata da TAG24, ha dichiarato: “Filippo Bisciglia è fantastico e mi piace molo, devo dire che la trasmissione funziona. Mi piacerebbe molto fare un programma del genere, diciamolo a Maria. Magari non a Filippo”.

La Orlando ha poi detto la sua sull’addio di Barbara D’Urso a Mediaset: “Sicuramente meritava il rinnovo, ma credo che troverà altre cose più interessanti da fare. Non posso dire dove andrà, ma lei saprà tornare perché è una grande”.