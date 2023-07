Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati (per la terza volta in un mese e mezzo). Ad annunciare per prima la nuova rottura è stata la finalista del Grande Fratello Vip durante una diretta su Instagram: “Purtroppo le cose non sono sempre come in un film. È la vita reale […]. Ero innamorata di questa persona. Tutto l’amore è stato vero. Il rapporto è stato vero. Mi ero innamorata veramente. Non ha funzionato. Io ho fatto di tutto”. Alcune ore dopo, anche l’ex tronista ha confermato la fine della relazione con un breve post su Twitter nel quale ha sottolineato di volersi lasciare la storia alle spalle.

Nella giornata di ieri, però, rispondendo ad una follower su Twitter, che lo aveva accusato di aver provocato la rottura – Daniele ha replicato dando all’ormai ex fidanzata della “ragazzina stupida e immatura”, e dando a sé stesso dello “stupido per averci perso del tempo”. Il tweet, però, è stato eliminato poco dopo.

Ad intervenire sulla rottura è stata anche Soleil Sorge, che era stata tirata in ballo dallo stesso Dal Moro. Secondo la versione dei fatti fornita dall’ex vippone, lui e Oriana avrebbero litigato perché si sarebbe fermato a parlare di Luca Onestini con l’influencer italo-statunitense, scatenando la reazione della Marzoli e di Micol Incorvaia che, sempre secondo il veneto, avrebbe “gettato ulteriore benzina sul fuoco”.

Soleil, però, che in questi giorni si trova a Ischia in compagnia di Nikita Pelizon, ha preso le distanze: “Molto entertaining il generatore casuale di drama in cui vengo inserita senza nessun motivo tratto da una storia vera. Ma no grazie”.