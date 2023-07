Lo start del Grande Fratello Vip è previsto il prossimo 18 settembre, ma sono ormai già diverse settimane che si parla di ipotetici concorrenti, e tra loro ci sono anche l’ex parlamentare Antonio Razzi e Annalisa Chirico.

Ma è notizia dell’ultimissima ora che Pier Silvio Berlusconi avrebbe già bocciato diversi nomi in lizza per il cast del reality show più famosi d’Italia. A rivelarlo è FQ Magazine: “Fonti ben informate assicurano che la prima lista proposta dagli autori del programma è arrivata sulla scrivania di Pier Silvio Berlusconi ed è stata bocciata in toto. Tra coloro che non varcheranno la porta rossa risultano i nomi di Justine Mattera, nota per il suo matrimonio con Paolo Limiti. Proposto, come rivelato da Dagospia, anche l’ex parlamentare Antonio Razzi.

Tra i bocciati anche Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro Iannoni, già concorrenti de L’Isola dei Famosi. L’ad Mediaset ha risposto ‘no grazie' a questi quattro nomi e all’intera lista. Gli autori dovranno sforzarsi di più. E’ cambiato il vento”.