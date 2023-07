Daniele Dal Moro ha sfornato nuove rivelazioni sulla rottura con Oriana Marzoli durante una lunga diretta su Twitch che l’ha visto protagonista ieri sera.

Dopo aver raccontato la sua versione sulla lite con con la "reina" avvenuta in Sardegna, l’ex tronista ha mostrato ai suoi numerosi spettatori l’ultimo messaggio che ha inviato alla modella di origini venezuelane.

L'ultimo messaggio che Daniele ha inviato a Oriana

Le parole scritte su WhatsApp non sono state lette da Dal Moro, che ha avvicinato il suo smartphone alla telecamera per mostrare la chat, e lo screenshot ha fatto immediatamente il giro del web. Ecco cosa ha scritto: “Ci tengo solo a dirti una cosa: io avrò un carattere di m*rda e probabilmente non sono bravo ad esternare a parole i miei sentimenti e quello che ho nel cuore… Però una cosa è certa, tu sei sempre stata la persona che io ho scelto, e sono sempre andato contro tutti per te, persino contro me stesso. Forse non ho mai detto di amarti guardandoti negli occhi, ma per me non c’è prova d’amore più grande di chi ti sceglie sempre, nonostante tutto. Ti auguro buona fortuna”.

Poi la nuova bordata a Micol Incorvaia: “Queste sono le persone con cui parlavi. Ma tu ascolta Micol e parla con sta disagiata invece di capire le colpe di entrambi e cercare di venirci incontro. Con questo penso di averti detto tutto quello che dovevo dirti. Non mi hai mai ascoltato in questi sette mesi, che in fin dei conti sono l’unica persona che ti ha sempre dimostrato di tenerci davvero. Contenta tu”.

Deianira Marzano svela nuovi retroscena sulla lite in Sardegna

Proprio in merito alla discussione avvenuta al Ritual Club in Costa Smeralda, l’esperta di gossip Deianira Marzano, molto vicina a Daniele Dal Moro, è entrata nel dettaglio di quanto accaduto: “Onestamente a me Daniele, quando l’ho sentito il giorno del compleanno e mi ha raccontato cosa fosse successo, non mi ha assolutamente detto che la colpa era di Oriana, ma semplicemente che lui non aveva fatto niente, e che più che altro l’amica di Oriana (Micol Incorvaia, ndr) l’aveva informata lasciandole credere chissà che cosa. La stessa Soleil Sorge mi aveva raccontato che un atteggiamento esagerato era stato assunto sempre dall’amica di Oriana. Ho il messaggio di Soleil, quindi certo non mi invento cose. Anzi, da come parlava Daniele io ero convinta che a breve si chiarissero”.